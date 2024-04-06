Токаев назвал нынешние паводки в Казахстане самым крупным за последние 80 лет бедствием по масштабам и последствиям

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на недостатки в организационных мерах по предупреждению природных катаклизмов и поручил извлечь уроки из нынешней ситуации с паводками в регионах.

"Мы должны извлечь все уроки из этих масштабных паводков. Их немало, начиная от недостатков в организационных мерах предупреждения природных катаклизмов, дефицита кадров водников и заканчивая нашим пренебрежительным отношением к природе", - сказал Токаев в субботу в своем обращении к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

По его словам, произошла природная катастрофа, "возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет".

Он напомнил, что из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны (Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях).

"После моей критики и указаний правительство активизировало усилия по уменьшению последствий наводнения и принимает соответствующие меры. Создан республиканский штаб во главе с премьер-министром. И глава правительства, и его заместители, и министр по чрезвычайным ситуациям посещают пострадавшие регионы", - отметил глава государства.

Президент призвал граждан доверять только официальным источникам информации и выразил благодарность спасателям, полицейским, волонтерам и всем неравнодушным гражданам, вовлеченным в борьбу со стихией.