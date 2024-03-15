Казахстанцы должны всегда быть готовыми отстаивать национальные интересы и защищать суверенитет страны - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что граждане страны должны всегда быть готовыми отстаивать национальные интересы, суверенитет и независимость, особенно сейчас, когда в мире все чаще стали апеллировать к принципу "не сила права, а право силы".

"Мы как нация, как ответственный член международного сообщества, должны всегда быть готовыми отстаивать национальные интересы, защищать суверенитет и Независимость государства", - сказал Токаев в ходе своего выступления на третьем заседании Национального курултая в пятницу.

"Это особенно актуально сейчас, когда в мире все чаще стали апеллировать к принципу "не сила права, а право силы", и допускают рассуждения о, дескать, второсортных с точки зрения суверенности государств, которым уготована участь сателлитов", - отметил он.