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СНГ 15.03.2024 16:07

Государственный герб в Казахстане могут изменить

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым создать специальную комиссию для изучения вопроса об изменении государственного герба.

"В отношении же государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи", - сказал Токаев на заседании Национального курултая в пятницу.

"В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем - объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба Казахстана", - отметил он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ГЕРБ, МНЕНИЕ


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