Токаев проведет совещание с членами Совбеза Казахстана по мерам в связи с терактом в РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание Совета безопасности в связи с терактом в России, сообщает в субботу пресс-служба главы государства. "Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совета безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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