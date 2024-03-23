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СНГ 23.03.2024 13:45

Токаев проведет совещание с членами Совбеза Казахстана по мерам в связи с терактом в РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание Совета безопасности в связи с терактом в России, сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

"Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совета безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СОВБЕЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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