КазТрансОйл в 2023г нарастил экспорт нефти из порта Актау в Баку в 5,6 раза

АО "КазТрансОйл" в 2023 году транспортировало на экспорт 3,376 млн тонн нефти из казахстанского порта Актау, что втрое больше, чем в 2022 году, сообщила пресс-служба компании.

Так, объем транспортировки нефти по направлению в порт Баку из Актау увеличился в 5,6 раза и составил 1,392 млн тонн. По направлению в порт Махачкалы из Актау отгружено 1,984 млн тонн казахстанской нефти.

В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. В соответствии с данным поручением "КазМунайГаз" и Госнефтекомпания Азербайджана заключили соглашение, предусматривающее отправку 1,5 млн тонн сырья в год с месторождения Тенгиз в Баку для дальнейшей прокачки по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.

"КазТрансОйл" - казахстанский оператор магистральных нефтепроводов, входит в группу "КазМунайГаз", владеет сетью нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.