Казахстан может построить контейнерный терминал в одном из портов Азербайджана - посол в Баку

Казахстан может построить контейнерный терминал в одном из портов Азербайджана.
«Казахстан начал строительство терминала в Поти (в Грузии – ИФ-Аз), (…) готов к строительству собственного терминала также в Азербайджане», - сказал посол Казахстана в Баку Алим Байель в понедельник в ходе заседания круглого стола на тему «Азербайджано-казахстанские отношения: региональное сотрудничество».
Позже дипломат рассказал агентству «Интерфакс-Азербайджан», что контейнерный терминал может располагаться «либо в Аляте, либо в Говсане». При этом он не стал раскрывать подробности проекта, отметив, что «это пока на уровне идеи».
Р.Керимов
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