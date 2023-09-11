Казахстан может построить контейнерный терминал в одном из портов Азербайджана - посол в Баку

Казахстан может построить контейнерный терминал в одном из портов Азербайджана.

«Казахстан начал строительство терминала в Поти (в Грузии – ИФ-Аз), (…) готов к строительству собственного терминала также в Азербайджане», - сказал посол Казахстана в Баку Алим Байель в понедельник в ходе заседания круглого стола на тему «Азербайджано-казахстанские отношения: региональное сотрудничество».

Позже дипломат рассказал агентству «Интерфакс-Азербайджан», что контейнерный терминал может располагаться «либо в Аляте, либо в Говсане». При этом он не стал раскрывать подробности проекта, отметив, что «это пока на уровне идеи».

Р.Керимов