Казахстанский порт Актау за 7 месяцев увеличил перевалку нефти в 1,6 раза на фоне начала ее экспорта по Баку-Тбилиси-Джейхан

Актауский морской торговый порт в январе-июле 2023 года увеличил перевалку нефти на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 2,1 млн тонн, сообщила пресс-служба ж/д оператора "Казахстан темир жолы" (управляет портом).
Как отмечает "Интерфакс-Азербайджан", рост перевалки обусловлен частичной переориентацией экспорта казахстанской нефти на маршрут Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) через порт Актау.
В целом за 7 месяцев порт перевалил свыше 2,6 млн тонн сухих и нефтеналивных грузов - на 24% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
На транзитную нефть из Казахстана и Туркменистана по итогам 7 месяцев пришлось 16,5% общего объема прокачки по БТД. Объем этой нефти достиг 2 млн 908,7 тыс. тонн, увеличившись на 11,3% к январю-июлю 2022 года, отмечал ранее Госкомитет по статистике Азербайджана.
Остальные 83,5% нефти пришлось на азербайджанское сырьё.
Казахстан в целях диверсификации маршрутов экспорта нефти в конце марта этого года начал ее поставки по БТД. Транспортировка осуществляется в рамках договора, заключенного между SOCAR (Госнефтекомпанией Азербайджана) и "КазМунайГазом". Казахстан, в соответствии с договоренностями, может транспортировать по этому трубопроводу 1,5 млн тонн своей нефти в год.
По БТД транспортируется нефть с месторождения Тенгиз. Во втором квартале поставки тенгизской нефти для БТД, по данным "КазТрансОйла", составили 347,1 тыс. тонн.
Кроме того, "КазТрансОйл" в марте протестировал транзит через Азербайджан по БТД 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган. О начале регулярных поставок в БТД нефти с этого месторождения пока не сообщалось.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность магистрали превышает 50 млн тонн нефти в год. Акционерами BTC Co. (оператор проекта) являются: BP (30,1%), SOCAR (25%), MOL (8,9%), Equinor (8,71%), TPAO (6,53%), Eni (5%), Itochu (3,4%), ExxonMobil (2,5%), INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGCVidesh (2,36%).
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