Азербайджан в декабре отставал от квоты ОПЕК+ на 204 тыс. б/с - S&P

Добыча нефти в Азербайджане в декабре 2023 года составила 480 тыс. б/с. Об этом говорится в проведенном S&P Global Commodity Insights обзоре Platts, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».
На декабрь квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 684 тыс. б/с.
Таким образом, согласно S&P Global Commodity Insights, Азербайджан в декабре 2023 года отставал от квоты ОПЕК+ на 204 тыс. б/с.
Минэнерго Азербайджана пока не предоставило данные по нефтедобыче в стране в декабре 2023 года.
Р.Керимов
PBA подготовит ПСД строительства детсада-яслей и здания школы в Агдаме
Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования
Алиев: в комментариях, полученных от Армении по мирному договору, нет никакого упоминания о Карабахе и карабахских армянах
Число прослушиваний песен на мировых стриминговых сервисах впервые превысило 4 трлн
Доля туризма в ненефтяном ВВП Азербайджана за 20 лет выросла в 4 раза - Ассоциация турагентств
Продажи чипов в мире в ноябре выросли впервые за 15 месяцев - на 5,3% г/г
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Второй за день взрыв произошел в Кабуле
Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о разминировании Черного моря
Международный суд ООН начинает слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с событиями в Газе
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Реализуйте свои планы с кредитом до 50 000 AZN
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы