Азербайджан в декабре отставал от квоты ОПЕК+ на 204 тыс. б/с - S&P

Добыча нефти в Азербайджане в декабре 2023 года составила 480 тыс. б/с. Об этом говорится в проведенном S&P Global Commodity Insights обзоре Platts, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

На декабрь квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 684 тыс. б/с.

Таким образом, согласно S&P Global Commodity Insights, Азербайджан в декабре 2023 года отставал от квоты ОПЕК+ на 204 тыс. б/с.

Минэнерго Азербайджана пока не предоставило данные по нефтедобыче в стране в декабре 2023 года.

Р.Керимов