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ТЭК 11.01.2024 16:28

Азербайджан в декабре отставал от квоты ОПЕК+ на 204 тыс. б/с - S&P

Добыча нефти в Азербайджане в декабре 2023 года составила 480 тыс. б/с. Об этом говорится в проведенном S&P Global Commodity Insights обзоре Platts, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

На декабрь квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 684 тыс. б/с.

Таким образом, согласно S&P Global Commodity Insights, Азербайджан в декабре 2023 года отставал от квоты ОПЕК+ на 204 тыс. б/с.

Минэнерго Азербайджана пока не предоставило данные по нефтедобыче в стране в декабре 2023 года.

Р.Керимов

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Тэги: ОПЕК, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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