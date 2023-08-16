Азербайджан в июле отставал от квоты ОПЕК+ на 185 тыс. б/с - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в июле 2023 года составила 499 тыс. б/с против показателя июня 2023 года на уровне 500 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.
"В июле 2023 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 621 тыс. баррелей (в июне 610 тыс. баррелей), из которых на добычу нефти пришлось 499 тыс. баррелей, конденсат - 122 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.
До конца 2023 года квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляет 684 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в июле сделку ОПЕК+ выполнил на 137,1% (отставал от квоты ОПЕК+ на 185 тыс. б/с - ИФ).
Н.Аббасова
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