Азербайджан в июле отставал от квоты ОПЕК+ на 185 тыс. б/с - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в июле 2023 года составила 499 тыс. б/с против показателя июня 2023 года на уровне 500 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"В июле 2023 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 621 тыс. баррелей (в июне 610 тыс. баррелей), из которых на добычу нефти пришлось 499 тыс. баррелей, конденсат - 122 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.

До конца 2023 года квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляет 684 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в июле сделку ОПЕК+ выполнил на 137,1% (отставал от квоты ОПЕК+ на 185 тыс. б/с - ИФ).

Н.Аббасова