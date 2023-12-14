ОПЕК+ в ноябре отставала от плана по добыче нефти на 690 тыс. б/с - МЭА

траны ОПЕК+ в ноябре добывали 36,22 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могли извлекать 36,92 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства.

Таким образом, отставание от плана с учетом всех добровольных ограничений по итогам прошедшего месяца составило 690 тыс. б/с. Относительно октября страны альянса сократили нефтепроизводство на 290 тыс. б/с.

Так, добыча государств ОПЕК, участвующих в соглашении, в ноябре составила 22,97 млн б/с, что на 410 тыс. б/с меньше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 290 тыс. б/с ниже разрешенного уровня - 14,91 млн б/с (13,25 млн б/с без учета Мексики).

По оценке МЭА, крупнейшим производителем альянса остается Россия: ее добыча который месяц подряд находится на стабильном уровне в 9,5 млн б/с. В ноябре она незначительно снизилась - на 30 тыс. б/с. Другой крупный игрок - Саудовская Аравия - добывал на уровне 9 млн б/с, что соответствует целевому уровню с учетом всех добровольных ограничений.

Наибольшее сокращение добычи в ноябре относительно предыдущего месяца зафиксировано в Нигерии - на 90 тыс. б/с, до 1,26 млн б/с, что почти на 0,5 млн б/с ниже установленной квоты. Другой крупный африканский производитель - Ангола - также сократил добычу, на 70 тыс. б/с, до 1,15 млн б/с, что на 380 тыс. б/с ниже необходимого уровня. Ирак, который перевыполняет сделку, смог сократить добычу на 70 тыс. б/с, до 4,29 млн б/с, однако это по-прежнему выше целевого уровня - на 70 тыс. б/с.

МЭА напоминает, что страны ОПЕК+ по итогам ноябрьского заседания приняли решение увеличить добровольные сокращения добычи нефти в первом квартале 2024 года до 2,2 млн б/с. При этом, по оценке МЭА, фактически объем снижения нефтепроизводства составит около 500 тыс. б/с относительно четвертого квартала.

"Тем не менее, потенциально это достаточно серьёзное сокращение, которые может удержать мировые рынки нефти в начале года в небольшом дефиците", - говорится в отчете.

Агентство подчеркивает, что Саудовская Аравия, взявшая на себя наибольший объем добровольных сокращений, уже снизила добычу относительно четвертого квартала 2022 года на 1,8 млн б/с в попытках поддержать цены на нефть. Сейчас производство в стране находится на уровне 9 млн б/с, что является самым низким показателем с 2011 года, за исключением 2020-го. В то же время, США увеличили добычу нефти на 960 тыс. б/с, а Иран - на 600 тыс. б/с.