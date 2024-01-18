Страны ОПЕК+ в декабре без учета Анголы отстали от плана по добыче нефти на 390 тыс. б/с - МЭА

Страны ОПЕК+ в декабре добывали 35,07 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могли извлекать 35,46 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, отставание от плана с учетом всех добровольных ограничений по итогам прошедшего месяца составило 390 тыс. б/с. Относительно ноября страны альянса увеличили нефтепроизводство на 60 тыс. б/с.

Обновленная статистика не учитывают Анголу, объявившую в прошлом месяце о выходе из состава альянса. Это событие сократило долю ОПЕК+ на мировом рынке нефти до 48%, что является самым низким показателем за всю семилетнюю историю существования сделки.

Добыча государств ОПЕК, участвующих в соглашении, в декабре составила 21,89 млн б/с, что всего на 30 тыс. б/с меньше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 360 тыс. б/с ниже разрешенного уровня - 14,83 млн б/с (13,18 млн б/с без учета Мексики).

По оценке МЭА, крупнейшим производителем альянса остается Россия: ее добыча который месяц подряд находится на стабильном уровне в 9,5 млн б/с. В декабре она незначительно снизилась к ноябрю - на 20 тыс. б/с, до 9,48 млн б/с. Другой крупный игрок - Саудовская Аравия - добывал на уровне 8,95 млн б/с, что всего на 30 тыс. б/с ниже целевого уровня с учетом всех добровольных ограничений. Существенный рост добычи произошел в ОАЭ: на 360 тыс. б/с, до 3,23 млн б/с.

МЭА напоминает, что страны ОПЕК+ по итогам ноябрьского заседания приняли решение увеличить добровольные сокращения добычи нефти в первом квартале 2024 года до 2,2 млн б/с. При этом, по оценке МЭА, фактически объем снижения нефтепроизводства составит около 500 тыс. б/с относительно четвертого квартала. Это может привести к небольшому дефициту на мировом рынке в начале года, отметили в агентстве.