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ТЭК 22.11.2023 12:25

ОПЕК+ может усилить сокращение нефтедобычи с вероятностью в 35% - Goldman

Вероятность того, что страны ОПЕК+ примут решение еще сильнее сократить добычу нефти на ближайшем заседании, составляет около 35%, полагают эксперты банка Goldman Sachs Group.

Группа нефтедобывающих стран может пойти на такой шаг, чтобы подстраховаться на случай возможной слабости нефтяного рынка в первом квартале 2024 года, написали аналитики банка под руководством Даана Струйвена. Однако это не является базовым сценарием для Goldman.

Дополнительное ограничение добычи, если и случится, будет умеренным и непродолжительным, а обязательства по снижению производства разделят ведущие нефтепроизводители, считают эксперты. Речь может идти о совокупном снижении добычи еще на 0,5-1 млн баррелей в сутки в течение января-марта со стороны Саудовской Аравии, России, ОАЭ, Ирака и Кувейта.

В то же время в базовом сценарии Goldman представители ОПЕК+ примут решение сохранить действующие параметры добычи на прежнем уровне, а Россия и Саудовская Аравия продлят действие добровольных ограничений до конца первого квартала 2024 года.

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Тэги: МИР, ОПЕК+, ДОБЫЧА, МНЕНИЕ


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