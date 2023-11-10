Ирак привержен сделке ОПЕК+, экспорт нефти растет из-за снижения потребления в стране

Ирак подтвердил свою поддержку и приверженность соглашению ОПЕК+, рост экспорта нефти из страны связан со снижением ее внутреннего потребления, говорится в сообщении министерства нефти Ирака.

По итогам октября Ирак увеличил поставки нефти на международные рынки на 3%, до 3,53 млн б/с. При этом на протяжении трех предыдущих месяцев нефтяной экспорт из страны находился на уровне 3,4 млн б/с.

Министерство нефти подчеркивает, что данная динамика обусловлена снижением потребления нефти внутри страны. Это могло быть вызвано из-за сезонных особенностей или природными условиями.

Ведомство подчеркнуло свою приверженность соглашению ОПЕК+, чтобы добиться стабильности на нефтяном рынке для производителей, потребителей и инвесторов "не в угоду некоторым спекулянтам, ищущим временных выгод".