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ТЭК 19.10.2023 12:22

Азербайджан в сентябре отставал от квоты ОПЕК+ на 193 тыс. б/с - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в сентябре 2023 года составила 491 тыс. б/с против показателя августа 2023 года на уровне 498 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"В сентябре 2023 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 607 тыс. баррелей (в августе 620 тыс. баррелей), из которых на добычу нефти пришлось 491 тыс. баррелей, конденсат - 116 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.

До конца 2023 года квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляет 684 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в сентябре сделку ОПЕК+ выполнил на 139,3% (отставал от квоты ОПЕК+ на 193 тыс. б/с - ИФ).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ОПЕК, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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