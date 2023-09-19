Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!

Теперь вы можете продать свой старый смартфон в магазинах «Nar» по выгодной цене. Оценка вашего телефона в магазине «Nar» осуществляется прозрачно и быстро через специальное приложение.
Приложение проверяет ваш смартфон по множеству параметров и устанавливает подходящую цену. Вы можете сдать свой смартфон на месте по фиксированной цене и мгновенно получить оплату. Кроме того, каждый абонент «Nar», воспользовавшийся услугой, получит интернет-бонус до 30 ГБ.
Данная услуга реализуется в рамках сотрудничества турецкой компании «EasyCep» и «Nar». Таким образом, «Nar» стал первым мобильным оператором, официально начавшим покупать подержанные телефоны в Азербайджане.
Чтобы выгодно продать свой телефон, достаточно обратиться в один из 19 эксклюзивных дилерских магазинов «Nar», расположенных в Баку, Сумгаите и Хырдалане.
Следует отметить, что «EasyCep» является крупнейшей в Турции сетью продаж обновленных электронных устройств. Компания покупает у владельца мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и аналогичные устройства и продает их отремонтированными и с гарантией.
Сотрудничество компаний «Nar» и «EasyCep» направлено на предоставление клиентам различных услуг из одного центра и обеспечение превосходного качества обслуживания клиентов.
В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.
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