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19.09.2023 12:09

Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!

Теперь вы можете продать свой старый смартфон в магазинах «Nar» по выгодной цене. Оценка вашего телефона в магазине «Nar» осуществляется прозрачно и быстро через специальное приложение.

Приложение проверяет ваш смартфон по множеству параметров и устанавливает подходящую цену. Вы можете сдать свой смартфон на месте по фиксированной цене и мгновенно получить оплату. Кроме того, каждый абонент «Nar», воспользовавшийся услугой, получит интернет-бонус до 30 ГБ.

Данная услуга реализуется в рамках сотрудничества турецкой компании «EasyCep» и «Nar». Таким образом, «Nar» стал первым мобильным оператором, официально начавшим покупать подержанные телефоны в Азербайджане.

Чтобы выгодно продать свой телефон, достаточно обратиться в один из 19 эксклюзивных дилерских магазинов «Nar», расположенных в Баку, Сумгаите и Хырдалане.

Следует отметить, что «EasyCep» является крупнейшей в Турции сетью продаж обновленных электронных устройств. Компания покупает у владельца мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и аналогичные устройства и продает их отремонтированными и с гарантией.

Сотрудничество компаний «Nar» и «EasyCep» направлено на предоставление клиентам различных услуг из одного центра и обеспечение превосходного качества обслуживания клиентов.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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