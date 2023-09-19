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Это интересно 19.09.2023 16:43

В Азербайджане ограничили доступ к TikTok

В Азербайджане с 19 сентября временно ограничен доступ к социальной сети TikTok.

«С 19 сентября на территории Азербайджана применено временное ограничение на деятельность социальной сети TikTok», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» во вторник в Службе электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта страны.

Р.Керимов

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Тэги: ИНТЕРНЕТ, СОЦСЕТИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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