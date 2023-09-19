В Азербайджане ограничили доступ к TikTok

В Азербайджане с 19 сентября временно ограничен доступ к социальной сети TikTok.
«С 19 сентября на территории Азербайджана применено временное ограничение на деятельность социальной сети TikTok», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» во вторник в Службе электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта страны.
Р.Керимов
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