В Азербайджане ограничили доступ к TikTok

В Азербайджане с 19 сентября временно ограничен доступ к социальной сети TikTok. «С 19 сентября на территории Азербайджана применено временное ограничение на деятельность социальной сети TikTok», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» во вторник в Службе электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта страны. Р.Керимов

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