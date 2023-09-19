Азербайджанские военные уничтожили РЛС армянских вооруженных формирований в Карабахе - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщат об уничтожении азербайджанскими военными радиолокационной станции формирований вооруженных сил Армении в Карабахском регионе. "ВС Азербайджана во вторник, 19 сентября в Ходжавендском направлении точным ударом уничтожили радиолокационную станцию Р-18 (РЛС) армянских вооруженных формирований в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента", - сообщает ведомство. Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».