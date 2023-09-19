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Карабах 19.09.2023 17:44

МВД Азербайджана перешло на усиленный режим в связи с АТО в Карабахе

МВД Азербайджана в связи с начавшейся во вторник антитеррористической операцией (АТО) в Карабахе перешло на усиленный режим работы, заявил глава пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев.

"Принимая во внимание начавшиеся антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахском регионе Азербайджана личный состав МВД на территории всей страны переведен на усиленный режим работы для предотвращения любых возможных провокаций, угроз и противозаконных действий. Сотрудникам полиции и МВД были даны соответствующие поручения", - сказал Гаджиев во вторник на брифинге.

Он также призвал население избегать тиражирования новостей сомнительного содержания и дезинформации, придерживаясь исключительно информации из официальных источников госструктур.

"В связи с этим в стране был ограничен доступ к соцсети TikTok", - добавил он.

Х.Насирзаде

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Тэги: МВД, АТО, РЕЖИМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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