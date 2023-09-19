МВД Азербайджана перешло на усиленный режим в связи с АТО в Карабахе

МВД Азербайджана в связи с начавшейся во вторник антитеррористической операцией (АТО) в Карабахе перешло на усиленный режим работы, заявил глава пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев.

"Принимая во внимание начавшиеся антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахском регионе Азербайджана личный состав МВД на территории всей страны переведен на усиленный режим работы для предотвращения любых возможных провокаций, угроз и противозаконных действий. Сотрудникам полиции и МВД были даны соответствующие поручения", - сказал Гаджиев во вторник на брифинге.

Он также призвал население избегать тиражирования новостей сомнительного содержания и дезинформации, придерживаясь исключительно информации из официальных источников госструктур.

"В связи с этим в стране был ограничен доступ к соцсети TikTok", - добавил он.

Х.Насирзаде