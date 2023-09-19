Глобальный долг в I полугодии достиг рекордных $307 трлн - IIF

Глобальный размер долга в первом полугодии достиг рекордных $307 трлн, пишет Financial Times со ссылкой на данные Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF).
Общий размер долга, включая обязательства государств, компаний и домохозяйств, в первые шесть месяцев года вырос на $10 трлн, обновив установленный в начале 2022 года предыдущий максимум.
Мировой долг как процент от ВВП в январе-июне увеличился на 2 процентных пункта, до 336%. Рекорд составляет 360% и был зафиксирован в период пандемии коронавируса.
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