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ТЭК 20.09.2023 01:03

ЕБРР предоставит Молдове 138 млн евро на повышение энергоэффективности

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдове государственный заем в размере 138 млн евро для повышения энергоэффективности, во вторник совет банка утвердил концепцию и общую структуру проекта, включая его финансирование, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЕБРР в Кишиневе.

Кредит станет очередной инвестицией в рамках утвержденного проекта по повышению энергоэффективности Кишинева и предназначен, в частности, для модернизации сетей теплоснабжения, строительства насосной станции, для модернизации госпредприятия "Термоэлектрика", обеспечивающего дома централизованным отоплением и вырабатывающим часть потребляемой электроэнергии.

Общая стоимость проекта составляет 326 млн евро. Ожидается, что средства займа будут дополнены льготным кредитом и инвестиционным грантом, а также финансированием от других международных финансовых учреждений.

Отмечается, что проект будет способствовать "повышению качества перехода к "зеленой" энергии" посредством, в частности, установки индивидуальных тепловых пунктов. Оптимизация работы системы централизованного теплоснабжения, отказ от потребления газа и электроэнергии отдельными котлами позволят сэкономить энергию и сократить чистые выбросы CO2.

В 2022 году ЕБРР предоставил Молдове рекордную финансовую поддержку в 525 млн евро, в частности, револьверный кредит на 300 млн евро на закупку природного газа из альтернативных источников.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ЕБРР, ЭНЕРГЕТИКА, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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