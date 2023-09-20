Валовой внешний долг Украины на конец I полугодия достиг 92,7% ВВП - Нацбанк

Объем валового внешнего долга Украины за второй квартала этого года вырос на $8,8 млрд и на конец полугодия составил $148,6 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

"Относительно ВВП долг увеличился (за квартал - ИФ) с 90,5% до 92,7%", - отмечается в материалах.

Внешний долг госсектора за апрель-июнь 2023 года возрос на $8,4 млрд, до $84,5 млрд (52,7% ВВП), долг частного сектора - на $0,4 млрд, до $64,1 млрд (40% ВВП).

Как уточняет Нацбанк, в госсекторе рост произошел за счет чистого привлечения по кредитам от международных партнеров на сумму $8,8 млрд, из них от Международного валютного фонда (МВФ) - $3,6 млрд, тогда как задолженность правительства по ценным бумагам сократилась на $0,12 млрд.

Объем внешних обязательств украинских банков сократился на $0,08 млрд - до $1,8 млрд (1,1% ВВП). Внешний долг других секторов экономики увеличился на $0,2 млрд - до $41,3 млрд (25,8% ВВП).

Задолженность других секторов экономики с учетом межфирменного долга за отчетный квартал увеличилась на $0,52 млрд - до $62,3 млрд (38,9% ВВП). Непосредственно межфирменный долг предприятий, находящихся в отношениях прямого инвестирования, за квартал возрос на $0,28 млрд - до $21 млрд (13,1% ВВП). Увеличение долга частного сектора за счет курсовых изменений НБУ оценил в $0,4 млрд.

Объем просроченной задолженности реального сектора по негарантированным кредитам (в том числе от прямых инвесторов) увеличился за апрель-июнь на $0,13 млрд и в конце второго квартала составил $25,4 млрд (15,9% ВВП). Доля Кипра - 58,1%. Кроме того, выросли доли Великобритании - на 1 п.п., до 9,2%, Нидерландов - на 3 п.п., до 5,8%.