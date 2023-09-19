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Внешняя политика 19.09.2023 20:49

Байрамов рассказал Таяни о целях АТО Азербайджана в Карабахе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с итальянским коллегой Антонио Таяни, стороны обсудили двусторонние отношения и процессы на Южном Кавказе.

Как сообщает МИД Азербайджана, встреча прошла на «полях» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Министры выразили удовлетворение динамичным развитием отношений между двумя странами, особенно в экономике, энергетике и гуманитарной сфере», - подчеркивает МИД.

Байрамов также проинформировал Таяни о постконфликтой ситуации на Южном Кавказе, о мирных переговорах с Арменией, ходе восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана рассказал также о причинах проведения ВС Азербайджана антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе страны.

«Байрамов отметил, что Армения грубо нарушает пункт 4 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и до сих пор полностью не вывела свои войска с азербайджанской территории. Помимо этого, Армения продолжает оказывать карабахским сепаратистам политическую, военную, финансовую и идеологическую поддержку. Все это является факторами, дестабилизирующими ситуацию в регионе», - подчеркивает МИД.

Он добавил, что незаконные армянские вооруженные формирования в последние дни вели активную подготовку к широкомасштабной военной провокации против Азербайджана.

Байрамов подчеркнул, что в рамках АТО ВС Азербайджана уничтожают лишь легитимные военные цели и военную инфраструктуру армянских НВФ.

«ВС Азербайджана предпринимают все меры, чтобы в рамках операции не наносить ущерб гражданскому населению и гражданской инфраструктуре», - отмечает МИД.

Байрамов на встрече также подчеркнул, что Азербайджан в рамках своей конституции и международных документов гарантирует все права и своды для армян Карабахского региона.

«Глава МИД Азербайджана отметил, что для стабилизации ситуации в регионе необходимо, чтобы Армения полностью вывела свои войска, все незаконные вооруженные силы были разоружены, а незаконный режим – распущен», - подчеркивает МИД.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахском регионе страны антитеррористических мероприятий локального характера против армянских военных с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных.

Ранее сообщалось, что во вторник утром в результате подрыва на минах, установленных армянскими военными в Карабахе, погибли 6 граждан Азербайджана: четверо военных и двое гражданских. Официальный Баку расценил это как теракт.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, ТАЯНИ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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