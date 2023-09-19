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Карабах 19.09.2023 21:10

ВС Азербайджана в ходе АТО в Карабахе взяли под контроль более 60 боевых точек армянских военных – минобороны

ВС Азербайджана в ходе антитеррористических мероприятий локального характера (АТО) в Карабахском регионе страны взяли под контроль более 60 боевых позиций армянских военных, заявил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге во вторник.

«Более 60 боевых позиций армянских постов перешли под контроль ВС Азербайджана», - сказал Эйвазов.

По его словам, азербайджанскими военными в ходе АТО уже уничтожено до 20 военных автомобилей, более 40 артиллерийских установок, более 30 минометов, 2 зенитно-ракетных комплекса, более 6 станций радиоэлектронной борьбы ВС Армении.

Эйвазов добавил, что армянские военные размещают военную технику в жилых районах, а также привлекают гражданских лиц на военные объекты.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахском регионе страны антитеррористических мероприятий локального характера против армянских военных с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных.

Ранее сообщалось, что во вторник утром в результате подрыва на минах, установленных армянскими военными в Карабахе, погибли 6 граждан Азербайджана: четверо военных и двое гражданских. Официальный Баку расценил это как теракт.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АТО, УСПЕХИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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