АБР рост ВВП Азербайджана в 2023г прогнозирует на уровне 2,2%, в 2024г – 2,6%

Азиатский банк развития (АБР) рост ВВП Азербайджана в 2023 году прогнозирует на уровне 2,2%, отмечается в обновленном Asian Development Outlook 2023, опубликованном банком в среду.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в апреле АБР рост ВВП Азербайджана в текущем году ожидал на уровне 3,5%.
Согласно оценкам АБР, рост ВВП Азербайджана в 2024 году ускорится до 2,6% (апрельский прогноз - 3,8%).
Таким образом, банк среднегодовой рост ВВП Азербайджана на 2023-2024гг прогнозирует на уровне 2,4%.
«Снижение добычи нефти в стране привело к замедлению экономического роста до 0,7% за 7 месяцев 2023 года. В частности, нефтедобыча сократилась на 7,7%, тогда как добыча газа выросла на 3,3%», - отмечает АБР.
АБР указывает, что ненефтегазовая промышленность за 7 месяцев 2023 года продемонстрировала рост на уровне 11,2%. Рост в секторе АПК составил 3,3%, за счет более высокой динамики в сфере животноводства. Инвестиции в сферу строительства выросли на 13,2%.
Банк указывает, что инфляционное давление сохраняется. «Инфляция снизилась до 12,2% по итогам 7 месяцев 2023 года, в том числе за счет замедления роста цен на продтовары до 14,3%. В тоже время среднегодовой рост цен на непродовольственные товары ускорился до 11%, по услугам – до 10,4%. Для борьбы с инфляцией Центральный банк поднял учетную ставку с 8,25% до 9% в три этапа - с января по май.
«АБР прогнозирует замедление среднегодовой инфляции в Азербайджане до 10% в 2023 году (13,9% в 2022г – ИФ), и до 8,5% в 2024 году», - отмечает банк.
АБР отмечает, что профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам первого квартала составил 10% ВВП, стратегические валютные резервы Азербайджана оцениваются в $64,1 млрд.
Правительство Азербайджана на 2023 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1,8%, в 2024г - 4,1%, среднегодовую инфляцию – 10,4% и 4,5% соответственно.
ВВП Азербайджана в 2022 году вырос на 4,6%.
А.Азизов
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