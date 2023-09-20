Экспорт Японии в августе снизился второй месяц подряд, падение импорта было максимальным за три года

Объем экспорта Японии в августе уменьшился на 0,8% относительно того же месяца прошлого года - до 7,994 трлн иен ($54,1 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны.

Снижение показателя было отмечено по итогам второго месяца подряд, до этого он повышался 28 месяцев без перерыва.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал падение экспорта на 1,7% после сокращения на 0,3% в июле.

Поставки за рубеж оборудования сократились на 9,6%, в том числе для производства чипов - на 36,3%. Экспорт промышленных товаров снизился на 1,1%, включая сталь - на 3,8%. В то же время зарубежные продажи транспортного оборудования увеличились на 25,6%, в том числе автомобилей - на 46,2%.

Экспорт в Китай упал на 11%, в Южную Корею - на 10,8%, в Сингапур - на 24,6%, в Австралию - на 10,6%, в Россию - на 57,6%. При этом поставки в США выросли на 5,1%, в Индию - на 16,2% и Европейский союз - на 12,7%.

Японский импорт в прошлом месяце рухнул на 17,8% - до 8,925 трлн иен. Снижение было отмечено пятый месяц подряд и стало максимальным с августа 2020 года.

Аналитики в среднем ожидали сокращения на 19,4% после уменьшения в июле на пересмотренные 13,6%.

Импорт минерального топлива упал на 36,6%, в том числе СПГ - на 43%. Закупки химической продукции снизились на 14,4%, промышленных товаров - на 16,9%, черных металлов - на 20%. Между тем импорт транспортного оборудования повысился на 14,3%.

Поставки в Японию из Китая сократились на 12,1%, из США - на 9,5%, из России - на 62,5%, из Австралии - на 41,6%. В то же время поставки из Германии выросли на 7,9%.

В августе Япония зафиксировала внешнеторговый дефицита в размере 930,5 млрд иен по сравнению с 2,790 трлн иен в том же месяце годом ранее и 66,3 млрд иен в июле этого года.