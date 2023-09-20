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Дальнее зарубежье 20.09.2023 13:36

Глава Евросовета назвал принципы построения более справедливой мировой финансовой архитектуры

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал к реформированию мировой финансовой системы и обозначил цели: финансирование глобального развития с учетом климатических изменений, облегчение долгового бремени.

"Я считаю, что нам следует сосредоточиться на трех областях: на финансировании развития, облегчении бремени задолженности и климатическом финансировании", - сказал Мишель, выступая в Нью-Йорке на конференции высокого уровня "На пути к справедливой международной финансовой архитектуре". Текст выступления распространила в среду его пресс-служба в Брюсселе.

"Во-первых, нам необходимо обеспечить всем справедливый доступ к финансированию. Чтобы это произошло, многосторонние банки развития должны реформироваться, а доступ к финансированию должен быть лучше, быстрее и эффективнее. Это позволит нам решать глобальные проблемы, такие как изменение климата, биоразнообразие, пандемии и бедность", - заявил глава Евросовета.

Во-вторых, продолжил Мишель, необходимо решить проблему долга. По его словам, "слишком много стран тонут в море долгов". "За последние пять лет объем долга стран с формирующимся рынком вырос с $75 трлн до $100 трлн", - сообщил он, подчеркнув роль G20 в решении долговой проблемы.

"Наконец, наше третье направление действий касается финансирования борьбы с изменением климата. Нам необходимо увеличить финансирование с миллиардов до триллионов долларов, используя все возможные источники", - считает председатель Европейского совета.

По его мнению, "уязвимые экономики не должны выбирать между декарбонизацией и сокращением бедности".

"В этом году мы впервые достигнем цели в $100 млрд по климатическому финансированию. Мы должны делать это каждый год. ЕС и его государства-члены продолжают оставаться крупнейшим в мире донором климатического финансирования, предоставив 23 млрд евро в 2021 году", - объявил Мишель.

Он отметил, что такие проблемы не решаются за один день, но высказал веру в то, что это возможно "при наличии политической воли".

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Тэги: МИР, ЕВРОПА, ФИНСИСТЕМА, РЕФОРМЫ


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