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Карабах 20.09.2023 12:52

Армения выведет оставшихся в Карабахе военных, армянские НВФ будут расформированы

Боестолкновения в Карабахском районе Азербайджана будут прекращены при посредничестве командования российского миротворческого контингента с 13:00.

Согласно информации, достигнуто соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента, расформировании и полном разоружении вооруженных незаконных армянских формирований в Карабахе и вывода тяжелой техники и вооружений из Карабаха с целью их скорейшей утилизации.

Кроме этого, вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции армян Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности местного в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в городе Евлах 21 сентября 2023 года и в ходе последующих встреч.

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Тэги: КАРАБАХ, БОИ, ПРЕКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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