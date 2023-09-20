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Дальнее зарубежье 20.09.2023 15:27

Премьер-министр Японии выступил за реформу Совбеза ООН

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что выступает за реформу Совета Безопасности ООН, так как этого требуют современные международные реалии, сообщает японский телеканал NHK.

"Нам нужен СБ ООН, который отвечает нуждам современного мира", - заявил он во время выступления на ГА ООН. По словам премьера, количество постоянных и непостоянных членов СБ ООН должно быть увеличено.

Он сообщил о стремлении Японии "реализовать видение ООН", для чего, в частности, необходимы реформы ООН и СБ ООН с целью возвращения к видению и принципам устава организации.

Также Кисида заявил, что Япония все еще стремится нормализовать отношения с Северной Кореей, и он согласен встретиться с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Премьер-министр призвал к международному сотрудничеству для решения ряда сложных проблем. Среди них он назвал конфликт на Украине, изменение климата, инфекционные заболевания.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ООН, СОВБЕЗ


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