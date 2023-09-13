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Дальнее зарубежье 13.09.2023 11:38

Японский премьер произвел значительные перестановки в правительстве

Премьер-министр Японии Фумио Кисида произвел перестановки в своем кабинете, 11 человек впервые вошли в состав правительства, сообщило агентство "Киодо".

Новым министром иностранных дел назначена Ёко Камикава, которая в правительстве погибшего премьера Синдзо Абэ возглавляла министерство юстиции. Министром обороны назначен помощник премьера Минору Кихара.

В то же время, свои посты сохранили министр финансов Сунъити Судзуки, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно и министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

"Киодо" пишет, что Кисида надеется, что реорганизация придаст импульс его администрации, проложит путь к победе его Либерально-демократической партии на следующих выборах в нижнюю палату парламента и усилит его поддержку внутри партии.

После кадровых перестановок Кисида, как прогнозирует агентство, будет работать над экономическими мерами, чтобы справиться с ростом цен, рассмотрит, как финансировать его ведущую политику в области воспитания детей, и решит вопросы, связанные с выбросом очищенной радиоактивной воды с поврежденной атомной электростанции "Фукусима".

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, КАБИНЕТ, ПЕРЕСТАНОВКИ


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