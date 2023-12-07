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Дальнее зарубежье 07.12.2023 15:16

Кисида решил уйти с поста главы фракции в правящей партии Японии из-за скандала о партийном финансировании

Премьер Японии Фумио Кисида принял решение покинуть пост главы его фракции в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), лидером которой он тоже является, в связи со скандалом, связанным с поступлением финансовых средств, сообщает в четверг "Киодо" со ссылкой на источник.

"ЛДП недавно столкнулась с критикой и обвинениями, что пять фракций, в том числе возглавляемая Кисидой, не сообщали в полной мере о доходах, которые поступали с собраний по сбору средств; неучтенные средства могли выплачивать некоторым депутатам в качестве вознаграждений", - информирует агентство.

Предшественники Кисиды, занимая пост премьера, отказывались от должности главы партийных фракции в целях сохранения транспарентности политического процесса. Однако Кисида, став премьером в октябре 2021 года, на такой шаг не пошел. В связи со скандалом он проинформировал членов ЛДП, чтобы они не проводили собрания по сбору средств, однако в адрес премьера все чаще звучали призывы отказаться от поста главы фракции для восстановления общественного доверия.

"Киодо" поясняет, что фракции ЛДП обычно используют собранные средства для финансирования избирательных кампаний своих членов и продвижения на министерские посты. Однако критики этой практики отмечали, что она дает возможность многим депутатам ЛДП генерировать секретные фонды, при этом поступление и расходование средств трудно отследить.

Так, подозревают, что крупнейшая фракция, возглавляемая депутатом Палаты представителей Рю Сионоя, смогла тайно накопить почти $690 тыс.

Прокуратура планирует допросить депутатов фракции Сэйвакэн, которые вероятно получали значительные суммы в качестве возврата части собранных денег.

80% из более чем 370 депутатов ЛДП относятся к той или иной внутрипартийной фракции.

В это время, напоминает "Киодо", рейтинг одобрения деятельности кабинета министров Японии упал до минимальных отметок с момента занятия Кисидой должности премьера.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПАРТИЯ, СКАНДАЛ


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