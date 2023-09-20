Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8155 RUR   0.0176 GBR   2.1062 TRY   0.0629

Цена на нефть

19.09 $/bbl +/- WTI 91.20 -0.28 Brent 94.34 -0.09

ТЭК 20.09.2023 22:16

Свой терминал СПГ Латвии пока не нужен

Латвии в настоящее время не нужен собственный терминал сжиженного природного газа (СПГ), поскольку мощности соседних стран достаточны, заявил министр климата и энергетики Каспар Мелнис в телеэфире в среду.

Так, Латвия имеет долгосрочный договор о сотрудничестве с литовским терминалом, а также работает с эстонскими коллегами, чтобы в случае необходимости была возможность получать газ с терминала в Палдиски.

"Да, мы можем построить свой собственный терминал, но мы должны понимать, что кто-то должен будет за это платить", - добавил Мелнис.

Он также сообщил, что Инчукалнское подземное газохранилище (ПГХ) в настоящее время заполнено на 88,6%, хотя сезон закачки еще продолжается. В ПГХ закачано 20,2 ТВт.ч, в то время как Латвия в среднем за сезон потребляет 12-14 ТВт.ч. "Поэтому мы полностью готовы к этой зиме", - сказал Мелнис.

Как сообщалось, парламент Латвии 15 сентября утвердил новое правительство во главе с премьером Эвикой Силиней.

В конце августа Раймонд Чударс, возглавлявший тогда Минэнерго Латвии, заявил, что вопрос строительства терминала сжиженного природного газа в Скулте (в 40 км к северу от Риги) снят с повестки дня. По его словам, газовая инфраструктура в регионе уже развита и обеспечивает подачу газа в необходимых объемах.

В апреле правительство Латвии отказалось предоставить финансовые гарантии разработчикам СПГ-терминала в Скулте.

Созданная для реализации проекта Skulte LNG Terminal планировала осуществить его исключительно на деньги частных инвесторов и в прошлом году сообщала, что уже договорилась со стратегическим инвестором (информация о нем не разглашалась). Однако важным условием со стороны стратегического инвестора было участие в проекте правительства Латвии в той или иной форме.

Стоимость проекта Skulte LNG Terminal ориентировочно оценивала в 120 млн евро. Речь шла о плавучей установке регазификации, соединенной трубопроводом с Инчукалнским ПХГ. Производительность терминала - до 3 млн тонн в год.

В Латвии в разное время обсуждалось три проекта СПГ-терминалов: в портах Вентспилс, Рига и Скулте.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, СПГ, ТЕРМИНАЛ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Латвия будет экономить 1 млрд евро в год, перейдя на прямые закупки СПГ в США

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az