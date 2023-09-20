Свой терминал СПГ Латвии пока не нужен

Латвии в настоящее время не нужен собственный терминал сжиженного природного газа (СПГ), поскольку мощности соседних стран достаточны, заявил министр климата и энергетики Каспар Мелнис в телеэфире в среду.

Так, Латвия имеет долгосрочный договор о сотрудничестве с литовским терминалом, а также работает с эстонскими коллегами, чтобы в случае необходимости была возможность получать газ с терминала в Палдиски.

"Да, мы можем построить свой собственный терминал, но мы должны понимать, что кто-то должен будет за это платить", - добавил Мелнис.

Он также сообщил, что Инчукалнское подземное газохранилище (ПГХ) в настоящее время заполнено на 88,6%, хотя сезон закачки еще продолжается. В ПГХ закачано 20,2 ТВт.ч, в то время как Латвия в среднем за сезон потребляет 12-14 ТВт.ч. "Поэтому мы полностью готовы к этой зиме", - сказал Мелнис.

Как сообщалось, парламент Латвии 15 сентября утвердил новое правительство во главе с премьером Эвикой Силиней.

В конце августа Раймонд Чударс, возглавлявший тогда Минэнерго Латвии, заявил, что вопрос строительства терминала сжиженного природного газа в Скулте (в 40 км к северу от Риги) снят с повестки дня. По его словам, газовая инфраструктура в регионе уже развита и обеспечивает подачу газа в необходимых объемах.

В апреле правительство Латвии отказалось предоставить финансовые гарантии разработчикам СПГ-терминала в Скулте.

Созданная для реализации проекта Skulte LNG Terminal планировала осуществить его исключительно на деньги частных инвесторов и в прошлом году сообщала, что уже договорилась со стратегическим инвестором (информация о нем не разглашалась). Однако важным условием со стороны стратегического инвестора было участие в проекте правительства Латвии в той или иной форме.

Стоимость проекта Skulte LNG Terminal ориентировочно оценивала в 120 млн евро. Речь шла о плавучей установке регазификации, соединенной трубопроводом с Инчукалнским ПХГ. Производительность терминала - до 3 млн тонн в год.

В Латвии в разное время обсуждалось три проекта СПГ-терминалов: в портах Вентспилс, Рига и Скулте.