Азербайджан намерен применить опыт Trafigura в сфере ВИЭ, горнодобывающей промышленности и производстве алюминия

Минэкономики Азербайджана и сингапурская компания «Trafigura Pte Ltd» договорились о сотрудничестве.

«Меморандум о взаимопонимании между компанией «Trafigura Pte Ltd» и министерством экономики Азербайджана был подписан в среду в ходе встречи в Баку министра экономики Микаила Джаббарова, президента SOCAR Ровшана Наджафа с генеральным директором и председателем компании Trafigura Pte Ltd Джереми Веиром», - говорится в сообщении Минэкономики.

В ходе встречи стороны отметили важность развития сотрудничества с Trafigura Pte Ltd с точки зрения применения опыта Сингапура в сфере возобновляемой энергетики, горнодобывающей промышленности и производства алюминия

Кроме того, на встрече подписан Меморандум о взаимопонимании между ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и Trafigura Pte Ltd.

«Документы предусматривают сотрудничество в сфере возобновляемой и зеленой энергетики, декарбонизации, производства алюминия и других сферах», - говорится в информации.

Trafigura Pte Ltd является одной из компаний мирового масштаба, занимающихся торговлей энергоносителями, сырьем и цветными металлами. Компания с годовым оборотом более $300 млрд имеет более 60 офисов в нескольких странах мира.

Н.Аббасова