Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8155 RUR   0.0176 GBR   2.1062 TRY   0.0629

Цена на нефть

19.09 $/bbl +/- WTI 91.20 -0.28 Brent 94.34 -0.09

Карабах 20.09.2023 18:35

Ситуация в Карабахе является внутренним делом Азербайджана - спикер ГД РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал как внутреннее дело Азербайджана ситуацию в Карабахе.

"С юридической точки зрения сегодня Баку действует на своей территории. Ситуация в Карабахе - это внутреннее дело Азербайджана", - написал Володин в своем телеграм-канале в среду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВОЛОДИН, КАРАБАХ


Похожие новости


Путин, разрешив ситуацию с мятежом, укрепил свои позиции в стране и мире - Володин Алиев обсудил с Володиным развитие диалога между парламентами Азербайджана и РФ Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского Поправка к Конституции о снятии ограничений президентских сроков закладывает перспективу развития страны - Володин Приоритетом работы правительства под руководством Мишустина должен стать рост экономики, заявил Володин Володин остался председателем ПА ОДКБ Пауза в отношениях РФ и Узбекистана завершена, теперь они должны развиваться по нарастающей - Володин Тема фейковых новостей в Яндексе будет рассмотрена Советом Госдумы 19 августа - Володин Володин: Конфликт с Россией нужен радикалам в Грузии, цель которых - свержение действующей власти Спикер Госдумы: выйдя из ДРСМД, США сделали мишенью Европу

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az