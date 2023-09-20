Ситуация в Карабахе является внутренним делом Азербайджана - спикер ГД РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал как внутреннее дело Азербайджана ситуацию в Карабахе. "С юридической точки зрения сегодня Баку действует на своей территории. Ситуация в Карабахе - это внутреннее дело Азербайджана", - написал Володин в своем телеграм-канале в среду.

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