Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8155 RUR   0.0176 GBR   2.1062 TRY   0.0629

Цена на нефть

19.09 $/bbl +/- WTI 91.20 -0.28 Brent 94.34 -0.09

Регион 20.09.2023 20:45

Парламентская оппозиция Армении инициирует процесс импичмента Пашиняна

Оппозиция Армении сообщила о создании национального комитета, который будет координировать действия по отстранению премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства от власти.

"Мы разработали программу действий, конченая цель которого - отстранение от власти действующего режима", - заявил на митинге оппозиции перед зданием правительства Армении бывший вице-спикер парламента Армении, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Кроме того, он сообщил, что парламентская оппозиция инициирует процесс импичмента Пашиняна.

"Вчера почти все оппозиционные партии провели многочасовые обсуждения, в результате чего сформирована "дорожная карта" по выходу из сложившейся ситуации", - сказал Сагателян.

По его словам, принято решение о создании национального комитета, который "будет координировать, нести ответственность за движение оппозиции".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Спикер парламента Армении обратится в КС по вопросу лишения мандатов всех депутатов от двух оппозиционных фракций, в списке 33 человека В Ереване начались столкновения оппозиции с полицией Пашинян не обращался в ОДКБ за помощью для подавления акций протеста в Армении Армянская оппозиция окружила правительственное здание в Ереване Отставки Пашиняна не будет - Чахоян Демонстрантов, перекрывающих улицы в Ереване, задерживает полиция В Армении арестован председатель оппозиционной партии за ложный донос, связанный с Азербайджаном и Турцией Кочарян анонсирует уличные акции за отставку Пашиняна Последователи Кочаряна обещают возобновить уличные акции протеста в Армении В парламенте Армении произошла потасовка во время выступления Пашиняна

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az