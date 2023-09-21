Доходность госбумаг Японии достигла максимума за 10 лет перед заседанием ЦБ

Доходность десятилетних государственных облигаций Японии поднялась до 0,745% годовых, в ожидании итогов заседания центробанка страны.
Это максимальный уровень за десять лет - с сентября 2013 года, пишет The Japan News.
Ожидается, что Банк Японии по итогам двухдневного заседания, которое завершится в пятницу, оставит неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП).
В настоящее время краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ находится на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг, составляет плюс/минус 0,5%. Однако на прошлом заседании Банк Японии заявил, что будет считать верхнюю и нижнюю границу этого диапазона скорее ориентирами, чем жесткими ограничениями.
"Банк Японии скорее всего сохранит опциональность и гибкость своего политического инструментария, - полагает главный аналитик по японским рынкам Mizuho Securities Сёки Омори. - На данный момент им не нужно спешить и вносить серьезные изменения в политику".
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