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Транспорт и связь 21.09.2023 23:01

General Motors приостановила работу предприятия в Канзасе, временно уволив 2 тыс. человек

General Motors Co. (GM) приостановила работу сборочного предприятия в Канзасе и временно уволила 2 тыс. сотрудников, объяснив эти действия последствиями забастовки профсоюза работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW).

Порядка 13 тыс. сотрудников GM, Ford Motor Co. и Stellantis вышли на забастовку в прошлую пятницу. Забастовка впервые проводится на предприятиях сразу всех трех автопроизводителей. В частности, она началась на заводе GM в Миссури, предприятии Ford в Мичигане и Stellantis в Огайо.

GM заявила в среду, что ее завод в Канзасе столкнулся с нехваткой ключевых компонентов, поставляемых с предприятия в Венцвилле (Миссури), где проходит забастовка.

В связи с этим компания уволила практически всех сотрудников канзасского завода, заявив, что им не полагаются выплаты, которые обычно получают работники в случае вынужденного увольнения или закрытия предприятий.

Сотрудники не вернутся к работе до тех пор, пока проблемы не будут решены, заявили в GM.

"Мы неоднократно повторяли, что никто не выиграет в результате забастовки, последствия которой выйдут далеко за рамки сотрудников предприятия и будут негативно влиять на наших клиентов, поставщиков и местные сообщества в регионах, где мы работаем", - говорится в заявлении GM, которое цитирует Barron`s.

Ford ранее объявила о сокращении 600 сотрудников одного из предприятий, но не того, где проводится забастовка.

Stellantis сообщила в среду о временном увольнении 68 сотрудников одного из предприятий в Огайо из-за последствий забастовки, которая привела к нехватке компонентов.

Президент UAW Шон Фейн ранее заявил, что профсоюз может расширить акцию, если существенного прогресса в переговорах с компаниями не будет достигнуто до полудня пятницы по местному времени.

Акции GM теряют в цене 0,9% в ходе предварительных торгов в четверг, Ford - 1,1%, Stellantis - 1,9%.

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