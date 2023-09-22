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ТЭК 22.09.2023 01:01

ЕК объявила о третьем цикле объединения спроса по совместным закупкам газа

Европейская комиссия (ЕК) в четверг в третий раз предложила европейским компаниям заявить о своих потребностях в поставках газа через механизм AggregateEU, обеспечивающий совместную закупку на международном рынке.

"В этом году мы вступаем в зиму в гораздо лучших условиях с точки зрения безопасности энергоснабжения: наши запасы газа почти полны, наши источники поставок более диверсифицированы, а возобновляемые источники энергии играют более доминирующую роль в нашем энергобалансе. Однако ситуация на газовом рынке остается напряженной. Поэтому мы должны сохранять бдительность и продолжать наши совместные закупки газа, чтобы гарантировать стабильные и приемлемые поставки", - заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Марош Шефчович, курирующий этот процесс.

Он призвал европейский бизнес "снова объединить усилия и сотрудничать, чтобы гарантировать, что мы благополучно переживем эту зиму и уже начинаем готовиться к следующей".

В коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе, отмечается, что этот третий раунд опирается на успех двух предыдущих тендеров нынешнего года, в ходе которых был объединен совместный европейский спрос на газ в 27,5 млрд куб. м. При этом сообщается, что из данного объема 22,9 млрд куб. м были предложены "надежными поставщиками".

В этом третьем цикле европейские предприятия должны до 27 сентября заявить о своих запросах на газ. Объединенный спрос затем будет объектом тендера на мировом рынке 3-4 октября с целью получить от международных поставщиков их предложения по снабжению газом европейских клиентов. Потенциальные покупатели смогут подать свои заявки на газ в расчете на поставки с декабря 2023 по март 2025 года.

В Еврокомиссии напомнили, что агрегация спроса и совместные закупки газа являются флагманскими инициативами энергетической платформы ЕС, которая была создана для стимулирования диверсификации поставок газа в Евросоюз с целью "положить конец зависимости от импорта российского ископаемого топлива".

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ГАЗ, СПРОС, ОБЪЕДИНЕНИЕ


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