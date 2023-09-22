ЕК объявила о третьем цикле объединения спроса по совместным закупкам газа

Европейская комиссия (ЕК) в четверг в третий раз предложила европейским компаниям заявить о своих потребностях в поставках газа через механизм AggregateEU, обеспечивающий совместную закупку на международном рынке.
"В этом году мы вступаем в зиму в гораздо лучших условиях с точки зрения безопасности энергоснабжения: наши запасы газа почти полны, наши источники поставок более диверсифицированы, а возобновляемые источники энергии играют более доминирующую роль в нашем энергобалансе. Однако ситуация на газовом рынке остается напряженной. Поэтому мы должны сохранять бдительность и продолжать наши совместные закупки газа, чтобы гарантировать стабильные и приемлемые поставки", - заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Марош Шефчович, курирующий этот процесс.
Он призвал европейский бизнес "снова объединить усилия и сотрудничать, чтобы гарантировать, что мы благополучно переживем эту зиму и уже начинаем готовиться к следующей".
В коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе, отмечается, что этот третий раунд опирается на успех двух предыдущих тендеров нынешнего года, в ходе которых был объединен совместный европейский спрос на газ в 27,5 млрд куб. м. При этом сообщается, что из данного объема 22,9 млрд куб. м были предложены "надежными поставщиками".
В этом третьем цикле европейские предприятия должны до 27 сентября заявить о своих запросах на газ. Объединенный спрос затем будет объектом тендера на мировом рынке 3-4 октября с целью получить от международных поставщиков их предложения по снабжению газом европейских клиентов. Потенциальные покупатели смогут подать свои заявки на газ в расчете на поставки с декабря 2023 по март 2025 года.
В Еврокомиссии напомнили, что агрегация спроса и совместные закупки газа являются флагманскими инициативами энергетической платформы ЕС, которая была создана для стимулирования диверсификации поставок газа в Евросоюз с целью "положить конец зависимости от импорта российского ископаемого топлива".
Антитеррористические мероприятия Азербайджана в Карабахе соответствовали праву на самооборону в рамках Устава ООН – Байрамов
Должна быть выработана поэтапная «дорожная карта» интеграции карабахцев в правовое поле Азербайджана - РФ
МИД Азербайджана: попытки помешать процессу реинтеграции армян Карабаха - контрпродуктивны и бесполезны
UNWTO спрогнозировал практически полное восстановление международного туризма до уровня 2019г
В Азербайджане ограничили доступ к TikTok
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Британия переносит введение запрета на продажу новых машин на ископаемом топливе с 2030 на 2035 год
Польша продолжит военные поставки Украине, за исключением нового вооружения - Дуда
Танки Abrams поставят в Украину в предстоящие дни или недели - Пентагон
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Возможность заработать до 10.7% с AccessBank!
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС