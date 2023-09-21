Аэропорт Хитроу стал мировым лидером по развитости международной сети - OAG

Лондонский Хитроу в этом году стал аэропортом с наиболее развитой сетью международного авиасообщения, говорится в рейтинге британской исследовательской компании OAG.
При этом половина рейсов в этой воздушной гавани приходится на авиакомпанию British Airways.
На второй строчке находится международный аэропорт Джона Кеннеди (Нью-Йорк), более трети рейсов в котором выполняет Delta Air Lines.
На третьем месте находится амстердамский Схипхол, основной авиакомпанией которого выступает KLM-Royal Dutch Airlines (53%).
Далее следуют международный аэропорт Куала-Лумпур, который является самым развитым по сети воздушного сообщения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, токийский Ханэда, Франкфуртский международный аэропорт и международный аэропорт Стамбула.
"Лидирующая двадцатка мировых авиахабов демонстрирует равномерное распределение развитости сети воздушного сообщения: шесть ведущих аэропортов расположены в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, шесть - в Северной Америке и семь - в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отмечается в отчете Megahubs 2023.
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