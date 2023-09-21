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Транспорт и связь 21.09.2023 21:47

Аэропорт Хитроу стал мировым лидером по развитости международной сети - OAG

Лондонский Хитроу в этом году стал аэропортом с наиболее развитой сетью международного авиасообщения, говорится в рейтинге британской исследовательской компании OAG.

При этом половина рейсов в этой воздушной гавани приходится на авиакомпанию British Airways.

На второй строчке находится международный аэропорт Джона Кеннеди (Нью-Йорк), более трети рейсов в котором выполняет Delta Air Lines.

На третьем месте находится амстердамский Схипхол, основной авиакомпанией которого выступает KLM-Royal Dutch Airlines (53%).

Далее следуют международный аэропорт Куала-Лумпур, который является самым развитым по сети воздушного сообщения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, токийский Ханэда, Франкфуртский международный аэропорт и международный аэропорт Стамбула.

"Лидирующая двадцатка мировых авиахабов демонстрирует равномерное распределение развитости сети воздушного сообщения: шесть ведущих аэропортов расположены в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, шесть - в Северной Америке и семь - в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отмечается в отчете Megahubs 2023.

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Тэги: МИР, АЭРОПОРТЫ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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