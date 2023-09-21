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Дальнее зарубежье 21.09.2023 23:08

Танки Abrams поставят в Украину в предстоящие дни или недели - Пентагон

Американские танки Abrams, которые Вашингтон обещал Киеву, прибудут в Украину в ближайшие дни или недели, заявил в четверг представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Что касается танков Abrams, все идет по плану. По соображениям безопасности, я не могу сообщить о деталях: как и когда именно они прибудут в Украину, но могу сказать, что мы ожидаем их поставки в ближайшие дни и недели", - сказал Райдер на брифинге.

Кроме того, представитель Пентагона, комментируя обучение украинских пилотов на истребителях F-16, сообщил, что в Дании оно уже началось. По его словам, ожидается, что "вскоре украинские пилоты прибудут в США" для обучения сначала английскому языку для последующих тренировок на F-16.

Всего США планировали передать Украине 31 танк.

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Тэги: США, УКРАИНА, ТАНКИ


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