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Дальнее зарубежье 22.09.2023 09:04

Первые танки Abrams передадут Украине на следующей неделе - Байден

США на следующей неделе передадут Украине первую партию танков Abrams, сообщил американский президент Джо Байден.

"На следующей неделе мы передадим первые танки Abrams", - сказал он в Белом доме на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В августе этого года власти США предоставили разрешение на передачу Украине первой партии танков Abrams. Тогда сообщалось, что она может прибыть в страну уже в начале осени.

В середине мая сообщалось, что США перевезли в Германию 31 учебный танк M1A1 Abrams с целью обучить украинских военных обслуживать и управлять ими. В начале июня стало известно, что группа из примерно 200 украинских военных проходит в ФРГ обучение на американских танках.

Всего США планировали передать Киеву 31 танк.

Первоначально речь шла о производстве США для Украины 31 танка более новой версии - M1A2, на что могли уйти один-два года. В итоге США ранее решили передать Украине более старые версии танков M1 Abrams - M1A1. Отмечается, что новые модели - M1A2, по сравнению с устаревшими версиями танков, имеют улучшенную систему наведения. При этом обе модели оснащены 120-мм пушкой.

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Тэги: США, УКРАИНА, ТАНКИ


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