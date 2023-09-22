Первые танки Abrams передадут Украине на следующей неделе - Байден

США на следующей неделе передадут Украине первую партию танков Abrams, сообщил американский президент Джо Байден.
"На следующей неделе мы передадим первые танки Abrams", - сказал он в Белом доме на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.
В августе этого года власти США предоставили разрешение на передачу Украине первой партии танков Abrams. Тогда сообщалось, что она может прибыть в страну уже в начале осени.
В середине мая сообщалось, что США перевезли в Германию 31 учебный танк M1A1 Abrams с целью обучить украинских военных обслуживать и управлять ими. В начале июня стало известно, что группа из примерно 200 украинских военных проходит в ФРГ обучение на американских танках.
Всего США планировали передать Киеву 31 танк.
Первоначально речь шла о производстве США для Украины 31 танка более новой версии - M1A2, на что могли уйти один-два года. В итоге США ранее решили передать Украине более старые версии танков M1 Abrams - M1A1. Отмечается, что новые модели - M1A2, по сравнению с устаревшими версиями танков, имеют улучшенную систему наведения. При этом обе модели оснащены 120-мм пушкой.
Антитеррористические мероприятия Азербайджана в Карабахе соответствовали праву на самооборону в рамках Устава ООН – Байрамов
Должна быть выработана поэтапная «дорожная карта» интеграции карабахцев в правовое поле Азербайджана - РФ
МИД Азербайджана: попытки помешать процессу реинтеграции армян Карабаха - контрпродуктивны и бесполезны
ЕК объявила о третьем цикле объединения спроса по совместным закупкам газа
Cisco покупает разработчика ПО Splunk за $28 млрд
General Motors приостановила работу предприятия в Канзасе, временно уволив 2 тыс. человек
Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $12,2 млрд - NRF
UNWTO спрогнозировал практически полное восстановление международного туризма до уровня 2019г
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Возможность заработать до 10.7% с AccessBank!
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС