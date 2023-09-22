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Новая помощь США Украине включает кассетные и артиллерийские снаряды, ракеты для HIMARS, пулеметы против БПЛА - госдеп

В пакет новой помощи, которую США предоставляют Киеву, вошли кассетные и артиллерийские снаряды, ракеты для HIMARS, пулеметы для противодействия беспилотникам, сообщает госдепартамент.

"Этот пакет включает дополнительные возможности для укрепления противовоздушной обороны Украины, (...) усовершенствованные боеприпасы двойного назначения (DPICM), (...) противотанковое оружие и другое оборудование для удовлетворения критических потребностей Украины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках нового пакета Украине будут переданы 155-мм и 105 мм артиллерийские снаряды, включая DPICM, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, системы противовоздушной обороны Avenger "Мститель", пулеметы 50-го калибра для противодействия беспилотным летательным системам, противотанковые комплексы Javelin, AT-4 и TOW.

Кроме того, США предоставит Украине более 3 млн патронов, 59 легких тактических машин, подрывные боеприпасы для расчистки препятствий, а также запасные части и техническое обслуживание.

Новый пакет помощи оценивается в $325 млн.

При этом запрашиваемые Киевом ракеты большой дальности ATACMS в списке, опубликованном госдепом, не числятся.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, СПИСОК


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