Конгресс США поддержит выделение средств для дополнительной поддержки Украины, считает Байден

У Конгресса США нет другой альтернативы, кроме как поддержать выделение средств для дополнительной помощи Украине, заявил Байден журналистам после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса США. Альтернативы нет", - приводит слова Байдена президентский пресс-пул.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине.

Госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что новый транш военной помощи США Киеву оценивается в $128 млн, оружие и техника еще на $197 млн будут выделены в рамках ранее согласованных пакетов.