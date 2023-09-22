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Конгресс США поддержит выделение средств для дополнительной поддержки Украины, считает Байден

У Конгресса США нет другой альтернативы, кроме как поддержать выделение средств для дополнительной помощи Украине, заявил Байден журналистам после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса США. Альтернативы нет", - приводит слова Байдена президентский пресс-пул.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине.

Госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что новый транш военной помощи США Киеву оценивается в $128 млн, оружие и техника еще на $197 млн будут выделены в рамках ранее согласованных пакетов.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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