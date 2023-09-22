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Регион 22.09.2023 09:44

Лидер армянской оппозиции Теванян задержан

Полиция Армении утром в пятницу задержала одного из лидеров оппозиции, руководителя блока "Мать Армения" Андраник Теванян, сообщают местные СМИ.

По их данным, Теванян с группой своих сторонников задержан в центре города в ходе акций протеста, сопровождающихся блокированием улиц.

В четверг оппозиция Армении заявила о начале массовых акций неповиновения с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИОНЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ


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