Лидер армянской оппозиции Теванян задержан

Полиция Армении утром в пятницу задержала одного из лидеров оппозиции, руководителя блока "Мать Армения" Андраник Теванян, сообщают местные СМИ.
По их данным, Теванян с группой своих сторонников задержан в центре города в ходе акций протеста, сопровождающихся блокированием улиц.
В четверг оппозиция Армении заявила о начале массовых акций неповиновения с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
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