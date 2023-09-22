Лидер армянской оппозиции Теванян задержан

Полиция Армении утром в пятницу задержала одного из лидеров оппозиции, руководителя блока "Мать Армения" Андраник Теванян, сообщают местные СМИ.

По их данным, Теванян с группой своих сторонников задержан в центре города в ходе акций протеста, сопровождающихся блокированием улиц.

В четверг оппозиция Армении заявила о начале массовых акций неповиновения с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна.