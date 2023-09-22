Алиев отмечает важность определения проектов для дальнейшего сотрудничества Азербайджана и ВБ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял нового регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу Роланду Прайс.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы государства, Алиев на встрече отметил важность определения конкретных направлений и проектов будущего сотрудничества между Азербайджаном и ВБ.

При этом глава государства подчеркнул, что Азербайджан в течение нескольких лет проводил политику снижения внешнего долга и добился этой цели.

«Стороны обсудили новые направления сотрудничества и проекты в рамках Национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов