Алиев отмечает важность определения проектов для дальнейшего сотрудничества Азербайджана и ВБ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял нового регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу Роланду Прайс.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы государства, Алиев на встрече отметил важность определения конкретных направлений и проектов будущего сотрудничества между Азербайджаном и ВБ.
При этом глава государства подчеркнул, что Азербайджан в течение нескольких лет проводил политику снижения внешнего долга и добился этой цели.
«Стороны обсудили новые направления сотрудничества и проекты в рамках Национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года», - подчеркивается в информации.
Р.Ахмедов
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