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Внешняя политика 22.09.2023 11:56

Алиев отмечает важность определения проектов для дальнейшего сотрудничества Азербайджана и ВБ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял нового регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу Роланду Прайс.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы государства, Алиев на встрече отметил важность определения конкретных направлений и проектов будущего сотрудничества между Азербайджаном и ВБ.

При этом глава государства подчеркнул, что Азербайджан в течение нескольких лет проводил политику снижения внешнего долга и добился этой цели.

«Стороны обсудили новые направления сотрудничества и проекты в рамках Национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ВБ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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