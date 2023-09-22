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Финансы 22.09.2023 12:13

Доходы Азербайджана за 8 месяцев от приватизации и сдачи в аренду госимущества составили 111 млн манатов

Поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации и сдачи в аренду госимущества в январе-августе 2023 года составили 111 млн манатов ($65,3 млн), сообщает Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики.

«В январе-августе 2023 года поступления в госбюджет от приватизации госимущества составили 89,2 млн манатов (рост по сравнению с январем-августом 2022 года в 2,3 раза). Кроме этого, поступления в госбюджет от сдачи в аренду госимущества превысили 21,8 млн манатов (рост в 1,3 раза)», - отметили в Службе.

За 8 месяцев проведено 40 аукционов по приватизации госимущества. На аукционах были приватизированы акции 9 акционерных общества, 13 малых государственных предприятий, три незавершенные постройки и 361 транспортное средство.

Также за отчетный период заключено 2,161 тыс. договоров аренды, в том числе 541 договор - по аренде нежилых помещений, 1,62 тыс. - земельных участков.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГОСИМУЩЕСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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