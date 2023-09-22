В Кремле заявляют, что страны ЦА вправе выстраивать свои отношения с США

В Кремле следили за встречей президента США Джо Байдена с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, считают, что эти страны вправе выстраивать собственные отношения с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать состоявшуюся встречу.

"У стран Азии (Центральной Азии, ЦА), разумеется, есть свои отношения с США, поэтому, безусловно, это право этих стран проводить такие встречи. Мы, конечно же, внимательно это все отслеживаем", - отреагировал представитель Кремля.

"Для нас главное не это. Главное - продолжение нашего диалога", - добавил он.

Встреча Байдена с его среднеазиатскими коллегами состоялась "на полях" ежегодной сессии Генассамблеи ООН. По итогам саммита было принято совместное заявление участников.