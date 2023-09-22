В ряде районов Филиппин из-за активизировавшегося вулкана Тааль закрыли школы

Власти Филиппин в пятницу отменили занятия в школах в десятках городов из-за смога от сейсмической активности вулкана Тааль, сообщают азиатские СМИ.
Речь идет, в том числе о пяти городах в столичном регионе, а также провинциях Кавите, Лагуна, Батангас.
Работодателям рекомендовали по возможности разрешить сотрудникам работать из дома.
Службы здравоохранения Филиппин предупредили об опасности для здоровья людей из-за загрязнения воздуха вулканическим дымом, в частности повышенного уровня содержания диоксида серы.
В управлении гражданской авиации Филиппин в пятницу призвали пилотов избегать полетов в районе вулкана.
Тааль - действующий вулкан, расположенный на острове Лусон недалеко от филиппинской столицы.
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