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Дальнее зарубежье 22.09.2023 14:56

В ряде районов Филиппин из-за активизировавшегося вулкана Тааль закрыли школы

Власти Филиппин в пятницу отменили занятия в школах в десятках городов из-за смога от сейсмической активности вулкана Тааль, сообщают азиатские СМИ.

Речь идет, в том числе о пяти городах в столичном регионе, а также провинциях Кавите, Лагуна, Батангас.

Работодателям рекомендовали по возможности разрешить сотрудникам работать из дома.

Службы здравоохранения Филиппин предупредили об опасности для здоровья людей из-за загрязнения воздуха вулканическим дымом, в частности повышенного уровня содержания диоксида серы.

В управлении гражданской авиации Филиппин в пятницу призвали пилотов избегать полетов в районе вулкана.

Тааль - действующий вулкан, расположенный на острове Лусон недалеко от филиппинской столицы.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ВУЛКАН, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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