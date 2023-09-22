В ряде районов Филиппин из-за активизировавшегося вулкана Тааль закрыли школы

Власти Филиппин в пятницу отменили занятия в школах в десятках городов из-за смога от сейсмической активности вулкана Тааль, сообщают азиатские СМИ.

Речь идет, в том числе о пяти городах в столичном регионе, а также провинциях Кавите, Лагуна, Батангас.

Работодателям рекомендовали по возможности разрешить сотрудникам работать из дома.

Службы здравоохранения Филиппин предупредили об опасности для здоровья людей из-за загрязнения воздуха вулканическим дымом, в частности повышенного уровня содержания диоксида серы.

В управлении гражданской авиации Филиппин в пятницу призвали пилотов избегать полетов в районе вулкана.

Тааль - действующий вулкан, расположенный на острове Лусон недалеко от филиппинской столицы.