Philip Morris планирует продать долю в своем крупнейшем фармакологическом активе

Американский производитель табачных изделий Philip Morris International рассматривает возможность продажи доли в Vectura Group, которая производит ингаляционные медицинские препараты, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Philip Morris приобрела британскую компанию в 2021 году за $1,24 млрд. В том же году табачный гигант купил еще две фармкомпании, заплатив в общей сумме свыше $2 млрд. Однако выход на фармакологический рынок пока не принес ей успеха - летом компания сообщила о списаниях в размере $680 млн в этом подразделении, которое принесло ей всего $76 млн выручки во втором квартале.
По словам источников WSJ, представители Philip Morris совместно с Deutsche Bank обсудили несколько вариантов дальнейшего стратегического развития бизнеса в сфере здравоохранения. Компания ищет партнера, который приобретет миноритарную или мажоритарную долю в Vectura Group, и поможет нарастить производство препаратов. Также рассматривалась возможность заключения лицензионного соглашения или коммерческого партнерства.
Источники отметили, что Philip Morris недооценила, как долго могут разрабатываться препараты, в особенности для ингаляционной терапии.
При этом финансовый директор компании Эммануэль Бабо в ходе мероприятия для аналитиков в июле подтвердил, что Philip Morris намерена и дальше развивать бизнес в сфере здравоохранения и по-прежнему видит хороший потенциал к росту в нескольких сферах, включая ингаляторы, никотинзаместительную терапию и использование марихуаны в медицинских целях.
Акции Philip Morris дешевеют на 0,3% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала года капитализация компании снизилась на 5,2%, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 12,8%.
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