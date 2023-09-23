Нидерланды намерены повысить налоги для банков, ввести налог на обратный выкуп акций

Парламент Нидерландов предлагает повысить налоги для банков, а также ввести налог на обратный выкуп акций, чтобы привлечь в бюджет средства для финансирования социальных программ.
На этом фоне акции крупнейших банков страны - ABN Amro NV и ING Groep NV - теряют в цене 3,2% и 4,8% соответственно в ходе торгов в пятницу.
Как ожидается, повышение налога для банков позволит дополнительно привлекать в бюджет 350 млн евро в год. Таким образом, общие поступления от банковских налогов повысятся на 70%, до 850 млн евро.
Введение налога на обратный выкуп акций в 15% обеспечит поступления в размере порядка 1,2 млрд евро в год, ожидают в парламенте.
Предложения были одобрены нижней палатой парламента Нидерландов, однако пока нет уверенности в том, что их поддержит и верхняя палата (Сенат).
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте критически высказался о плане повышения налогов.
"Если предложение о налоге на выкуп акций будет принято, компании с большой вероятностью станут переносить операции в другие страны, и выручки не будет, - заявил он в парламенте. - Тот же риск возникает и в результате повышения налогов для банков. Это приведет к оттоку фининститутов, например, во Франкфурт".
В августе правительство Италии согласовало введение единовременного налога на сверхприбыль, полученную банками в результате роста процентных ставок в 2022 и 2023 гг.
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