ЕК повторно наложила штраф на Intel из-за нарушений на рынке чипов для ПК, но снизила сумму

Европейская комиссия (ЕК) повторно наложила штраф на Intel Corp. в связи со злоупотреблением компанией доминирующим положением на рынке компьютерных чипов, однако сумма штрафа была снижена до 376,36 млн евро.
Предыдущее решение регулятора по этому делу, принятое еще в 2009 году и предусматривавшее рекордный на тот момент штраф - 1,06 млрд евро, было аннулировано в начале 2022 года Европейским судом общей юрисдикции.
Intel использовала неконкурентные практики, нацеленные на то, чтобы ограничить доступ на рынок конкурентам в нарушение действующих в ЕС правил, говорится в сообщении ЕК, опубликованном в пятницу.
Как отмечает регулятор, принятое им в 2009 году решение основывалось на двух видах выявленных у Intel нарушений: предоставление компанией компенсационных скидок производителям, соглашавшимся закупать у нее все или почти все чипы для компьютеров, а также плата производителям ПК за отказ или отсрочку запуска устройств с использованием аналогичных чипов, выпущенных ее конкурентами.
В 2022 году европейский суд не согласился с ЕК в первой части обвинений, однако признал, что вторая часть действительно является злоупотреблением доминирующей рыночной позицией.
В соответствии с новым решением ЕК, штраф вводится только в связи со второй частью нарушений, которые были допущены в период с ноября 2002 года по декабрь 2006 года. В тот период Intel осуществлял выплаты производителям ПК (HP, Acer и Lenovo) с тем, чтобы они отложили или приостановили выпуск компьютеров с чипами других компаний, отмечают в ЕК.
Акции Intel прибавляют в цене 0,5% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 31%.
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